حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المنصورة في الدقهلية

شهدت مدينة المنصورة لليوم الثاني علي التوالي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع التجارية خاصة بمنطقتي الجلاء وامتداد شارع جيهان بالمنصورة.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع التجارية بالمنصورة

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أعمال حملة إزالة الإشغالات بشوارع الجلاء وجيهان وكلية الآداب وشارع الترعة، بمدينة المنصورة، في إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع العام، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

قيادات أمنية بالحملة

شارك في الحملة، اللواء نصر رفقي حكمدار مديرية الأمن، واللواء محمود النمر مساعد مدير الامن، العقيد عقل صالح مدير شرطة المرافق، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، والعميد ياسر المهدي مدير الحماية المدنية، العميد أحمد موافي مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم أول، والعقيد أمين البدراوي من قوات مديرية الامن، والمقدم محمود يعقوب مباحث المرافق، والمقدم محمد عاصم إدارة المرور، وملازم أول شادي وليد، وملازم أول عصام حامد، وعدد من أفراد الأمن.

قيادات تنفيذية بالحملة

كما شارك في الحملة محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، وطارق جاد، وسهام صلاح، والدكتورة رولا ابراهيم نواب رئيس حي غرب، ووليد عبادة مدير الإشغالات وعبد الفتاح خيرة مسئول الإشغالات بالحي، ووليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي، وأحمد عبد العال مدير الحملة الميكانيكية، ورزق ثروت مدير الأزمات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

المتابعة المستمرة لأعمال رفع الإشغالات

ووجه "اللواء مرزوق" رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع الإشغالات، والتأكيد على عدم السماح بوجود أي تعديات مرة أخرى، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والحفاظ على المستوى اللائق الذي يليق بمدينة المنصورة.

إلزام المحال التجارية بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن

كما شدد المحافظ على ضرورة إلزام المحال التجارية بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، والالتزام بوضع صناديق للقمامة أمام كل محل، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين، مؤكدًا أن النظافة وإزالة الإشغالات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تواجد الحملات المشتركة من شرطة المرافق ومباحث المرافق ومسؤولي الحي وإدارة الإشغالات بنطاق مدينة المنصورة، لضمان دوام الانضباط وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على الشوارع العامة باعتبارها حقًا أصيلًا لجميع المواطنين، داعيًا أصحاب المحال والباعة إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

