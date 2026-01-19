الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

بدء التشغيل التجريبى لمحطة الطوناب للصرف الصحى بأسوان (صور)

محافظ اسوان مع عاملين
محافظ اسوان مع عاملين محطة الصرف الصحى
أعطى  اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء بالتشغيل التجريبى لمحطة الطوناب للصرف الصحى بمركز إدفو بتكلفة 170 مليون، مؤكدا أن القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " تشهد طفرة ملحوظة، وإنجازات ملموسة فى مشروعات البنية التحتية، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

احتفالات العيد القومى 

يأتى ذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بالعيد القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ55 لإفتتاح السد العالى.

 أضاف أن محطة الطوناب تعمل بطاقة 2/3 ألف م3/ يوم لخدمة نحو 10 آلاف نسمة، وبالتوازى مع ذلك تم الإنتهاء من التنفيذ والتشغيل التجريبى لـ 17 محطة رفع منها 6 محطات بمركز إدفو،و شملت محطات رفع أبو النصر، والحج زيدان، وإدفو قبلى، والزنيقة، والشهامة، والشراونة، إلى جانب الإنتهاء من تشغيل 8 محطات رفع بمركز كوم أمبو شملت فطيرة وإقليت الرئيسية والفرعية، ومنيحة الرئيسية والفرعية، وسبيل مكى، وفارس الرئيسية والمساعدة، فضلًا عن 3 محطات بمركز نصر النوبة شملت قورته ثالث، ووادى العرب، وأرمنا.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للقائمين على تنفيذ هذه الجهود المكثفة والأعمال المتواصلة التى تمت تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة اللواء مهندس أمين شوقى، وبمتابعة من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بأسوان، وبالتعاون مع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية والشركات المنفذة.

أشار الى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية حقيقية فى منظومة الصرف الصحى بالقرى المستهدفة، وتسهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة بما يحقق أهداف الدولة فى توفير حياة كريمة ومستدامة للمواطن الأسوانى، ويعكس حرص القيادة السياسية على الإسراع بجنى ثمار التنمية الشاملة داخل القرى الأكثر إحتياجًا.

​ أسوان أهمية الصرف الصحي محطة الصرف الصحى القرى عيد اسوان القومي

