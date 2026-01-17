كيف تلغي الاشتراك في محفظة البنك التجاري الدولي؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية إلغاء الاشتراك في محفظة البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه يمكن للعملاء إلغاء التسجيل من خلال التطبيق، وذلك عن طريق اختيار "ملفي الشخصي" من الصفحة الرئيسية ثم الضغط على "إلغاء التسجيل".

ولابد من التأكُّد من عدم وجود أي رصيد بالمحفظة قبل إلغاء التسجيل.

وللسحب قبل إلغاء التسجيل، يتعين على العميل التوجُّه إلى أي من طرق السحب المعتمدة لدى المحفظة الذكية.

إتاحة بطاقات ماستر كارد CIB على تطبيق آبل باي

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إتاحة بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي.

وقال مسئولو البنك التجاري الدولي إن جميع بطاقات ماستر كارد MasterCard CIB Debit card متاحة على Apple Pay.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية الشراء من صناديق الاستثمار في CIB.

الاشتراك في صناديق استثمار البنك

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أنه يمكن الاشتراك في صناديق استثمار البنك من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وكشف مسئولو البنك التجاري الدولي عن الخطوات كالتالي:

سجّل الدخول على حسابك الخاص بخدمة الإنترنت البنكي أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

اضغط على علامة (+) "إضافة " أسفل قسم "الودائع" أو في قسم "صناديق الاستثمار" في حال وجود صناديق قائمة، أو من خلال مركز الطلبات.

اضغط على "شراء صناديق الاستثمار".

عند اختيار صندوق الاستثمار، سيتم توجيهك إلى نموذج تصنيف المخاطر.

اضغط على "التالي" لبدء الإجابة على نموذج تصنيف المخاطر.

عند إكمال نموذج تصنيف المخاطر، ستحصل على تصنيف مخاطر الاستثمار الخاص بك والصناديق الموصى بها بناء على إجاباتك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.