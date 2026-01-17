السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كيف تلغي الاشتراك في محفظة البنك التجاري الدولي؟

البنك التجاري
البنك التجاري
18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية إلغاء الاشتراك في محفظة البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه يمكن للعملاء إلغاء التسجيل من خلال التطبيق، وذلك عن طريق اختيار "ملفي الشخصي" من الصفحة الرئيسية ثم الضغط على "إلغاء التسجيل". 

ولابد من التأكُّد من عدم وجود أي رصيد بالمحفظة قبل إلغاء التسجيل. 

وللسحب قبل إلغاء التسجيل، يتعين على العميل التوجُّه إلى أي من طرق السحب المعتمدة لدى المحفظة الذكية.

إتاحة بطاقات ماستر كارد CIB على تطبيق آبل باي

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إتاحة بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي.

وقال مسئولو البنك التجاري الدولي إن جميع بطاقات ماستر كارد  MasterCard CIB Debit card متاحة على Apple Pay.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية الشراء من صناديق الاستثمار في CIB.

الاشتراك في صناديق استثمار البنك 

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أنه يمكن الاشتراك في صناديق استثمار البنك من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وكشف مسئولو البنك التجاري الدولي عن الخطوات كالتالي:

سجّل الدخول على حسابك الخاص بخدمة الإنترنت البنكي أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

اضغط على علامة (+) "إضافة " أسفل قسم "الودائع" أو في قسم "صناديق الاستثمار" في حال وجود صناديق قائمة، أو من خلال مركز الطلبات.

اضغط على "شراء صناديق الاستثمار".

عند اختيار صندوق الاستثمار، سيتم توجيهك إلى نموذج تصنيف المخاطر.

اضغط على "التالي" لبدء الإجابة على نموذج تصنيف المخاطر.

عند إكمال نموذج تصنيف المخاطر، ستحصل على تصنيف مخاطر الاستثمار الخاص بك والصناديق الموصى بها بناء على إجاباتك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى التجارى الدولى المحفظة الذكية البنك التجاري التجاري الدولي CIB الدولي CIB الهاتف المحمول
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ضمنهم اللواء حسن رشاد، ترامب يعلن تشكيل مجلس السلام للإشراف على خطته في غزة

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

عمرو دياب يفاجئ جمهور المنارة ويتألق بأقوى أغانيه الكلاسيكية (فيديو)

حملت تحذيرًا من حرب تخوضها مصر، النص الكامل لرسالة ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعيين اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية ونزع السلاح في غزة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

خروج عطية الله رمضان من دولة التلاوة بعد منافسة حامية ومصطفى حسني يعلق

المزيد
الجريدة الرسمية