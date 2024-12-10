الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري،فيتو
البنك الزراعي المصري،فيتو

أكد البنك الزراعي أن البطاقة الائتمانية هى عبارة عن حد ائتمانى يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جنيه  وتصل إلى مليون جنيه.

وأضاف البنك أن بطاقات الائتمان تكون وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك او بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى او بضمان الحيازة الزراعية حيث يتم تحديد الحد الائتمانى للبطاقة بعد اجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

وتابع البنك إنه يتم إصدار  4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتنيوم)
يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدى والمشتريات من خلال التجار سواء داخل او خارج مصر.


فترة سماح للسداد تصل الى 57 يوما


يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة او سداد الحد الادنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.
وفيما يخص الاوراق المطلوبة لاصدار بطاقات الائتمان في البنك الزراعي المصري فهي كالتالي:
مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.
ايصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.
بطاقة الرقم القومى السارية
كشف حساب بنكى فى حالة الاعمال الحرة
بطاقة الحيازة فى حالة اصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية
بطاقات الخصم المباشر 
ومن جانب آخر تصدر فروع المعاملات الإسلامية لعملائها في البنك الزراعي من أصحاب الحسابات بطاقات الخصم المباشر وربطها بحسابات العملاء بتلك الفروع فقط، والتي تتيح خدمات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي، والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت.

 

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

 

1-ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

2-السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

3- إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

4- استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

5- بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

6- البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

7- تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

8- خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

9- إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

10- كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

 

 

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