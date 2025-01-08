الأربعاء 08 يناير 2025
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اقتصاد

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في 5 بنوك

بنوك
بنوك

حددت العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري رسوما نظير الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي.

ونستعرض خلال السطور التالية رسوم الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الرصيد في البنوك الحكومية وغيرها.

يقدم البنك الاهلي خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الالي نظير 1.5 جنيه.
فيما حدد بنك مصر رسم قدره 2 جنيه للاستعلام.
أما بنك القاهرة  فيقدم الخدمة مقابل 2 جنيه للاستعلام.
وايضا البنك الزراعي المصري حدد رسم للاستعلام  2 جنيه.

فيما أعلن بنك كريدي أجريكول أن الخدمة متاحة نظير 6 جنيهات للاستعلام.

ومن جانب آخر قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي، وذلك لعمليات السحب والخصم والمشتريات والتحويلات الصادرة

وأوضح المركزي، في كتاب دوري صادر عنه تم توجيهه لرؤساء البنوك، أنه بالنسبة للأفراد يترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي، على أن يتم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) والتي لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أية وسيلة أخرى، يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، على أن يرفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، تم رفع الحد الأقصى اليومي لحسابات الشمول المالي لأصحاب المهن الحرة والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة ( ب ) والتى لا يتوافر لديها مستندات، إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، فيما تم زيادة الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، ويترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب.

وأشار المركزي المصري إلى الإبقاء على الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.
 

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