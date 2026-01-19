أوروبا تدرس فرض رسوم قيمتها 93 مليار دولار على المنتجات الأمريكية بسبب جرينلاند

18 حجم الخط

كشفت جريدة بوليتيكو الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الولايات المتحدة بينها فرض رسوم جمركية تبلغ قيمتها 93 مليار دولار على المنتجات الأمريكية بسبب إصرار دونالد ترامب على الاستيلاء على جزيرة جرينلاند.

ونقلت الجريدة عن دبلوماسيين ومسئولين أوروبيين مطلعون على المفاوضات الأوروبية قولهم: تستهدف تلك الإجراءات منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاولة السيطرة على جرينلاند.

منع ترامب من الاستيلاء على جرينلاند

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبين لـ"بوليتيكو": يمكن فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار دولار بسرعة كبيرة مقارنة بالخيارات الأخرى قيد المناقشة.

وجاءت تلك التصريحات بعد يوم واحد من اجتماع طارئ عقده ممثلو الدول الأعضاء الـ27 لمدة ثلاث ساعات في بروكسل، وشددوا على "أهمية إعداد خيارات ملموسة للرد على ترامب في حال لم تؤد المحادثات مع واشنطن خلال الأسبوع المقبل إلى حل سريع"؛ فيما يعتزم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عقد قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بحسب الجريدة.

ترامب يبرر التدخل الأمريكي بالوجود الروسي على الجزيرة

في المقابل، واصل ترامب تهديداته بالاستيلاء على جرينلاند، معتبرا أن الدنمارك لم تتمكن ‌من فعل أي شيء ⁠لإبعاد "التهديد الروسي" عن جرينلاند، ‌مضيفا: "​حان الوقت لذلك الآن، وسيتم".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".

وأصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لـ جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك الذي يتمتع ⁠بالحكم الذاتي.

عقوبات أمريكية جمركية تستهدف 8 دول أوروبية

والسبت 17 يناير، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على البضائع القادمة من 8 دول أوروبية بدءا من الأول من فبراير المقبل، لتصل إلى 25%، اعتبارا من الأول من يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه، وهو ما يتمثل في "الشراء الكامل والتام" لجزيرة جرينلاند، وفق وصفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.