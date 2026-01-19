الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يتحدى حلف الناتو: حان الوقت للاستحواذ على جرينلاند

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدنمارك لم تتمكن ‌من فعل أي شيء ⁠لإبعاد "التهديد الروسي" عن جرينلاند، ‌مضيفا: "​حان الوقت لذلك الآن، وسيتم".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لطالما أخبر  حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".

وأصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لـ  جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك الذي يتمتع ⁠بالحكم الذاتي.

في المقابل، يصر قادة كل ‌من الدنمارك وجرينلاند وحلفاء واشنطن في الناتو، على أن الجزيرة ليست ‌للبيع، ولا ترغب في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.

ويلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الإثنين، وزراء من الدنمارك وجرينلاند، في ظل الخلاف المتصاعد بين الأوروبيين والولايات المتحدة حول الجزيرة.

وستحضر وزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت ووزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن الاجتماع في مقر الناتو في بروكسل.

ويأتي الاجتماع في وقت يسعى به ترامب للاستحواذ على جرينلاند، بدعوى أن سيطرته على الجزيرة ضرورية للاحتياجات الأمنية للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع القادمة من 8 دول أوروبية بدءا من الأول من فبراير المقبل، لتصل إلى 25 بالمئة، اعتبارا من الأول من يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه، وهو ما يتمثل في "الشراء الكامل والتام" لغرينلاند.

وقال ترامب إنه بالإضافة إلى الدنمارك، ستتأثر كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد من هذه الرسوم الجمركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرينلاند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدنمارك تروث سوشال حلف الناتو وزيرة خارجية جرينلاند

مواد متعلقة

وزير الدفاع البلجيكي يعدل شعار ترامب الشهير ردا على أزمة جرينلاند

ألمانيا تسحب قوات تابعة لها من جرينلاند

ميلوني تنتقد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب جرينلاند

واشنطن: لابد من السيطرة على جرينلاند لمواجهة تهديدات المستقبل
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

قبل ما تشتري مكمل غذائي، الجيزة تكشف خطرًا يهدد صحة آلاف الرياضيين

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

تامر حسني يجهز لفيلم ومسلسل جديدين ويوجه رسالة لزياد ظاظا

ترامب يتحدى حلف الناتو: حان الوقت للاستحواذ على جرينلاند

خدمات

المزيد

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري والبلطي والكابوريا في سوق العبور

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية