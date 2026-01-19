ترامب يتحدى حلف الناتو: حان الوقت للاستحواذ على جرينلاند

18 حجم الخط

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدنمارك لم تتمكن ‌من فعل أي شيء ⁠لإبعاد "التهديد الروسي" عن جرينلاند، ‌مضيفا: "​حان الوقت لذلك الآن، وسيتم".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".

وأصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لـ جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك الذي يتمتع ⁠بالحكم الذاتي.

في المقابل، يصر قادة كل ‌من الدنمارك وجرينلاند وحلفاء واشنطن في الناتو، على أن الجزيرة ليست ‌للبيع، ولا ترغب في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.

ويلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الإثنين، وزراء من الدنمارك وجرينلاند، في ظل الخلاف المتصاعد بين الأوروبيين والولايات المتحدة حول الجزيرة.

وستحضر وزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتزفيلدت ووزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن الاجتماع في مقر الناتو في بروكسل.

ويأتي الاجتماع في وقت يسعى به ترامب للاستحواذ على جرينلاند، بدعوى أن سيطرته على الجزيرة ضرورية للاحتياجات الأمنية للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع القادمة من 8 دول أوروبية بدءا من الأول من فبراير المقبل، لتصل إلى 25 بالمئة، اعتبارا من الأول من يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه، وهو ما يتمثل في "الشراء الكامل والتام" لغرينلاند.

وقال ترامب إنه بالإضافة إلى الدنمارك، ستتأثر كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد من هذه الرسوم الجمركية.

