هنا الزاهد توجه رسالة لمي عز الدين، وهذا ما قالته عن مسلسلها الجديد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
 وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة لزميلتها مي عز الدين بعد احتفالها بزواجها، وقالت: عايزة أقول لمي مبروك كنتي زي القمر، وكلنا فرحنا والوطن العربي كله فرح، يارب تبقي سعيدة ويحافظ عليكي وتتهني في حياتك يارب. 

وأكدت هنا أن مسلسها الجديد ستبدأ تصويره شهر ديسمبر وهو يتضمن 10 حلقات.

ومن ناحية أخري كلنا كشفت الفنانة هنا الزاهد عن موقفها من المعاكسات، قائلة:"أنا مش بتعاكس في الشارع، بس في حياتي فيه ناس بتحاول، لكني ما بسمحش لحد يتعدى حدوده. أوقات بيكون الكلام لطيف مش أكتر".

وأضافت هنا الزاهد مازحة عن موقف طريف تعرضت له:"مرة حد كلّمني في شغل، بس صوته ما عجبنيش خالص، كنت أجريسف جدًا، صوته كان عامل كأنه نايم فقلت له: إنت نايم ولا إيه؟ فصديته على طول".

الحب بطريقة مختلفة

وعن تعاملها مع الإعجاب، قالت هنا الزاهد بصراحة:"لما أكون معجبة بحد، أتعامل معاه وحش جدًا، علشان ما أظهرش له اللي جوايا، مش ببيّن إعجابي أبدًا. ومعنديش وقت للتسلية، الوقت كله للشغل".

