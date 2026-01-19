الركراكي: كرة القدم عاقبت المغرب وسنعود للتتويج بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

في أول ظهور له عقب خسارة "أسود الأطلس" لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال، أعرب المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن خيبة أمل عميقة، واصفًا السيناريو الذي شهدته المباراة النهائية بـ "المؤلم"، ومنتقدًا في الوقت ذاته بعض الأجواء التي أحاطت بالبطولة.

تصريحات الركراكي بعد خسارة أمم أفريقيا

وقال الركراكي في تصريحات صحفية حملت نبرة من الحزن: "نحن محبطون للغاية، ليس من أجلنا فحسب، بل من أجل الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذا اللقب، عندما تتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، تشعر أن الكأس أصبحت بين يديك، لكن كرة القدم قاسية، وفي النهاية عاقبتنا".

ولم يخلُ حديث الركراكي من انتقادات لاذعة لما شهده المستطيل الأخضر من أحداث عقب احتساب ركلة الجزاء، حيث قال: "نهنئ السنغال على فوزهم، لكن يجب أن نكون صريحين؛ الصورة التي قدمناها اليوم عن كرة القدم الأفريقية كانت مخيبة للآمال بسبب ما حدث فور الإعلان عن ضربة الجزاء."

وأضاف الركراكي بلهجة حادة: "لقد كان الوضع غير صحي منذ بداية المنافسة، وهذا أمر مؤسف حقًا لمكانة الكرة في قارتنا. ومع ذلك، سنكتفي بتهنئتهم على أدائهم وشكرهم".

واختتم حديثه برسالة تفاؤل للمستقبل، مؤكدًا أن هذه الكبوة لن تثني المنتخب عن مساره التصاعدي: "اللاعبون سيعودون أقوى مما كانوا. سنواصل العمل بجد وتصحيح المسار.. المغرب سيعود أقوى، وهذا وعدنا للجماهير".

