حسرة وبكاء لاعبي المغرب بعد خسارة أمم أفريقيا أمام السنغال (فيديو)

كأس الأمم الأفريقية، توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

مباراة المغرب والسنغال

ولجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء في النهاية بعد ما تصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال.

وسجل باب جايي هدف السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

شهدت أول ربع ساعة من المباراة تبادلا للكرة وسرعة في الهجمات من كلا المنتخبين.

وفي الدقيقة 8 هدد السنغال مرمى المغرب برأسية مميزة عن طريق إليمان نداي، ولكن أنقذها ياسين بونو ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 13 كاد إسماعيل صابيري أن يسجل الهدف الأول للمغرب، من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى ولكن جاءت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 35 انفرد إليمان نداي بالمرمى وصوب الكرة ولكن تصدى لها ياسين بونو ببراعة شديدة.

وأهدر أيوب الكعبي انفرادا بالمرمى ولكنه سددها بجانب القائم الأيمن لميندي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 75 تعرض نبيل العيناوي إلى إصابة قوية في رأسه بعد تدخل هوائي مع لاعب السنغال.

وفي الدقيقة 89 كاد السنغال أن يخطف الفوز واللقب من تصويبة قوية ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها.

وفي الدقيقة 90 صوب عبد الصمد الزلزولي كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن جاءت فوق العارضة.

وسجل منتخب السنغال هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع ولكن ألغاه الحكم بداعي خطأ على لاعب السنغال.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع للمباراة بعد ما صوبها بطريقة غريبة ليتصدى لها إدوارد ميندي.

ولجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وسجل باب جايي الهدف الأول لـ السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

تشكيل المغرب أمام السنغال

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي.

الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري.

الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

تشكيل السنغال أمام المغرب

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: كيربين دياتا، مامادو سار، موسى نياخاتي، ماليك ضيوف.

في خط الوسط: إدريسا جانا جاي، بابي جاي، لامين كامارا.

في خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إليمان نداي.

