بالبكاء والانهيار، تشييع جثامين 5 أطفال أشقاء ضحايا حادث تسريب الغاز ببنها (فيديو)

تشييع ضحايا تسريب
تشييع ضحايا تسريب الغاز بنها، فيتو
شيع أهالي قرية ميت عاصم في بنها بمحافظة القليوبية جثمان 5 أطفال أشقاء ضحايا تسريب الغاز ببنها، حيث خرجت الجنازة من مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها تمهيدا لدفنهم في القرية وسط انهيار ذويهم وجميع أهالي القرية.

تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة خمسة أشقاء بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن الحادث نجم عن تسرب غاز من سخان داخل منزلهم. 

وأوضحت التحريات أن الضحايا هم: إبراهيم علي (16 عامًا)، خديجة علي (14 عامًا)، رقية علي (13 عامًا)، مريم علي (12 عامًا)، جنة علي (8 أعوام).

وكان الأشقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا، يقيمون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

كما أسفر الحادث عن إصابة الخالة التي اكتشفت الواقعة نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية البلاغ فور اكتشاف الحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، فيما نُقلت جثامين الأشقاء إلى مستشفى بنها العام تحت تصرّف النيابة العامة.

