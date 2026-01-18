5 نعوش في جنازة واحدة، لحظة دفن الأشقاء ضحايا تسريب الغاز بنها

18 حجم الخط

اتشحت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بالسواد أثناء تشييع جثامين 5 أشقاء لقوا مصرعهم نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

لحظة دفن ضحايا تسريب الغاز بنها

وأدى جمع من أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الجثامين بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها لتشييعهم إلى مثواهم الأخير وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء التى سيطرت على عائلة المتوفيين.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثامين 5 أشقاء لقوا مصرعهم داخل منزلهم بقرية ميت عاصم دائرة مركز بنها.

أسماء ضحايا تسريب الغاز ببنها

على الفور انتقلت قوة أمنية وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي 5 ضحايا وهم: إبراهيم.ع 15 سنة، خديجة 14 سنة، رقية 13 سنة، مريم 12 سنة، وجنة 8 سنوات.

وتبين من المعاينة الأولية وفاة الأشقاء الـ5 نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل، حيث تم نقل الجثامين إلى مستشفى بنها العام لإنهاء إجراءات الصفة التشريحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتهت اليوم الأحد، إجراءات تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز داخل منزلهم بقرية بمدينة بنها، وذلك عقب وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

لحظة دفن ضحايا تسريب الغاز ببنها، فيتو

