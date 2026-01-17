السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

أستاذ بجامعة عين شمس يكشف تقنية جديدة لعلاج أورام العظام في مصر

د. إبراهيم شعراوي
د. إبراهيم شعراوي
كشف الدكتور إبراهيم شعراوي، مدرس جراحة أورام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، تفاصيل تطبيق تقنية جديدة لعلاج أورام العظام في مصر.

وأكد أن علاج أورام العظام الحميدة شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في المفاهيم العلاجية، لافتا إلى أنه تم الانتقال من الجراحات التقليدية التي قد تؤدي أحيانًا إلى نتائج وظيفية سيئة أو بتر الطرف المصاب، إلى تدخل محدود يحقق نتائج مماثلة مع تقليل المضاعفات وتحسين الأداء الوظيفي للمرضى.

وأوضح شعراوي، النهج الأمريكي الحديث في علاج أورام العظام، والذي يعتمد على العلاج الموجه والتدخل المحدود، مشيرا إلى أنه أسهم في إحداث نقلة نوعية في علاج فئة واسعة من أورام العظام الحميدة التي كانت تُعالج سابقًا بالجراحة التقليدية.

تقنية جديدة لعلاج أورام العظام في مصر

وقال إن إحدى أبرز هذه التقنيات الحديثة هي الحقن الموضعي بمادة الدوكسي سايكلين لبعض الأورام الحميدة، وعلى رأسها الكيس الدموي المعقد والكيس العظمي البسيط، حيث يؤدي التفاعل الموضعي داخل الورم إلى انكماشه وتصلبه تدريجيًا دون الحاجة إلى استئصال جراحي أو ترقيع عظمي، ما يقلل المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية.

ونبه شعراوي إلى أن هذه التقنية أثبتت نجاحًا ملحوظًا في مستشفيات جامعة أوهايو الأمريكية، حيث تم اعتمادها كخيار علاجي فعّال في عدد متزايد من الحالات، بعد تحقيق نتائج مشجعة في اختفاء الألم تدريجيًا واختفاء الورم من الأشعة، مضيفًا أن هذا النجاح كان الدافع الأساسي لنقل التجربة إلى مصر ضمن إطار علمي منضبط وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن تطبيق التقنية في مصر تم تحت إشرافه المباشر، حيث جرى علاج عدد من الحالات في مراكز طبية كبرى، بينها مستشفيات جامعة عين شمس، مع تحقيق نتائج إيجابية دون تسجيل مضاعفات تُذكر، وقد بدأ بالفعل عمل دراسات سريرية لنشر النتائج المصرية عالميًا.

وأشار شعراوي إلى أن التدريب المتخصص في جامعة أوهايو تحت إشراف الدكتور موراكامي، أحد الرواد العالميين في علاج أورام العظام الحميدة بدون جراحة، والذي ساعد في نقل الخبرة والمعايير الدقيقة لاختيار الحالات المناسبة وضمان سلامة الإجراءات في مصر.

واختتم شعراوي مؤكدا أن هذا النهج يمثل مستقبل علاج أورام العظام الحميدة، مشددًا على أن الهدف الأساسي لم يعد مقتصرًا على التخلص من الورم، بل الحفاظ على العظام ووظيفتها واستعادة المريض لنشاطه الطبيعي في أسرع وقت ممكن دون مضاعفات.

الجريدة الرسمية