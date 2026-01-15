الخميس 15 يناير 2026
رياضة

نتائج مباريات اليوم الخميس في الجولة 19 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، أقيمت اليوم الخميس 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بـ دوري المحترفين.

 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

 القناة ضد لافيينا 2ـ0

مسار ضد الترسانة 0ـ2

السكة الحديد ضد راية 2ـ1

أبوقير للأسمدة ضد بترول أسيوط 1ـ0

مالية كفر الزيات ضد ديروط 1ـ0

ويحتل فريق القناة قمة دوري المحترفين برصيد 39 نقطة، ويليه نادي مسار برصيد 35 نقطة، ثم بترول أسيوط برصيد 32 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

ويأتي أبوقير للأسمدة في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ثم الداخلية في المركز الخامس برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين.

 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

 وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.


- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

(11) لاعبًا + (9) لاعبين بدلاء.

(10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق. 

