الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مسار يلاحق القناة على ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ 19

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ 19
ترتيب دوري المحترفين، يتصدر القناة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 19.

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) أو ما يعرف بـ دوري المحترفين من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

ويتواجد القناة على رأس جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 42 نقطة ويليه مسار وأبوقير للأسمدة ولكل منهما 35 نقطة صم بترول أسيوط في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ 19 

1- القناة 42 نقطة
2- مسار 35 نقطة
3- أبو قير للأسمدة 35 نقطة
4- بترول أسيوط 34 نقطة
5- الاتصالات 29 نقطة
6- مالية كفر الزيات 28 نقطة
7- الداخلية 27 نقطة
8- بروكسي 26 نقطة
9- المنصورة 26 نقطة
10- لافيينا 25 نقطة
11- الترسانة 25 نقطة
12- السكة الحديد 22 نقطة
13- الانتاج الحربي 21 نقطة
14- أسوان 18 نقطة
15- طنطا‏ 16 نقطة
16- ديروط 16 نقطة
17- راية 15 نقطة
18- بلدية المحلة 14 نقطة
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

نتائج مباريات الجولة الـ 19 من دوري المحترفين

القناة ضد لافيينا 2ـ0

مسار ضد الترسانة 0ـ2

السكة الحديد ضد راية 2ـ1

أبوقير للأسمدة ضد بترول أسيوط 1ـ0

مالية كفر الزيات ضد ديروط 1ـ0

الإنتاج الحربي ضد المنصورة 0ـ0

طنطا ضد بلدية المحلة 1ـ1

أسوان ضد بروكسي 0ـ3

الداخلية ضد المصرية للاتصالات 1ـ2

