علوم القاهرة تحصل على تجديد الأيزو الدولية في استمرارية الأعمال والحوكمة ومكافحة الرشوة

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم على تجديد شهادات الأيزو الدولية المعتمدة في ثلاثة أنظمة وهي: نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019، والحوكمة المؤسسية ISO 37000:2021، ومكافحة الرشوة ISO 37001:2016، وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

علوم القاهرة تحصل على تجديد الأيزو الدولية

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والادارية بهدف الوصول إلى المستوى العالمي الذي يليق بالجامعة وبعراقتها، وبما يتناسب مع جامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن حصول العديد من الكليات على شهادة الأيزو يُعد من علامات تميز الجامعة وتعزيز صورتها لدى المؤسسات الأكاديمية المرموقة، كما يعكس حرص الجامعة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

علوم القاهرة تحصل على تجديد الأيزو الدولية

ومن جانبها، قالت الدكتورة سهير رمضان عميد كلية العلوم: إن حصول الكلية على تجديد ثلاثة شهادات للأيزو جاء ثمرة نتاج جهد وعمل جماعي اشترك فيه أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، ويمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة في تطوير أنظمة الجودة والحوكمة، بما يعزز مكانتها الأكاديمية والإدارية إقليميًا ودوليًا ككلية رائدة على مستوى جامعة القاهرة ومؤسسات التعليم العالي في تطبيق نظام إداري تعليمي متكامل طبقا للمواصفات الدولية، مشيرًة إلى أن تجديد هذه الشهادات يعكس الاستدامة المؤسسية والقيادة الواعية، ويعكس الدعم المتواصل لوحدة ضمان الجودة بالكلية وإدارة الجودة الإدارية.

علوم القاهرة تحصل على تجديد الأيزو الدولية

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نيفين محمود خليل مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، أن كلية العلوم قد حصلت بالفعل على عدد من شهادات الأيزو الدولية، من بينها: نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، ونظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001:2018، ونظام٩ إدارة البيئة ISO 14001:2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، مشيرًة إلى أن هذا التميز يعكس الجهود المتكاملة المبذولة في متابعة تطبيق المواصفات الدولية، والدور الفاعل لإدارة نظم الجودة.

علوم القاهرة تحصل على تجديد الأيزو الدولية

وأكد الدكتور محمد نجيب محمد نائب مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد والمشرف العام على إدارة نظم الجودة، أن تجديد شهادة استمرارية الأعمال يعكس قدرة الكلية على وضع إطار مستدام لإدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات المحتملة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات التعليمية والبحثية بكفاءة، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الملف.

تجديد شهادة مكافحة الرشوة

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أمير نائب مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد لشؤون الجودة والاعتماد، أن تجديد شهادة مكافحة الرشوة يؤكد التزام الكلية بتطبيق إطار حوكمة مؤسسية قائم على النزاهة والشفافية والمسؤولية، وبما يعزز الثقة المؤسسية ويحقق أعلى معايير الأداء الأخلاقي.

علوم القاهرة تحصل على تجديد الأيزو الدولية

يُذكر أن جامعة القاهرة تواصل سعيها نحو إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وهي تخطو إلى الأمام في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، ورقمنه الخدمات والعمليات الإدارية، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.

