بيان رسمي من جامعة الزقازيق بعد تداول فيديو مثير للجدل في كلية العلوم (فيديو)

18 حجم الخط

نفت جامعة الزقازيق محافظة الشرقية بشكل قاطع كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع الفيديو الذي أظهر شابًا داخل كلية العلوم، مؤكدةً أن الفيديو حمل تفسيرات مغلوطة ولا يعكس الواقع بشكل صحيح.

الشاب ليس طالبًا بأي من كليات الجامعة

وأكدت جامعة الزقازيق أن الشاب ليس طالبًا بأي من كليات الجامعة، بل يقيم بجوار الحرم الجامعي، وأظهرت متابعة الجهات المختصة أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

المذكور حاول تسلق بوابة الكلية فقام أمن الجامعة بالتدخل بشكل إنساني

وأوضحت الجامعة أن المذكور حاول تسلق بوابة الكلية، فقام أمن الجامعة بالتدخل بشكل إنساني ومسئول، حيث تم الاتصال بشقيقه الذي حضر إلى الموقع، وتمت محاولة تهدئته والسيطرة على الموقف لحماية سلامته وسلامة الآخرين، تمهيدًا لخروجه وعودته إلى منزله دون أي اعتداء.

حدوث مشادات مع الطلاب

وأشارت الجامعة إلى أن بعض المشاهد في الفيديو التي أظهرت استخدام القوة أو حدوث مشادات مع الطلاب، جاءت في سياق السيطرة على الموقف الطارئ وضمان عدم تعرض الشاب أو الآخرين لأي ضرر، مؤكدًة أنها تتعامل مع أي حالات طارئة وفق القانون والقيم الإنسانية الجامعية.

تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة

ودعت جامعة الزقازيق الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، مؤكدة أن أي ما ينشر خلاف ذلك يعد محاولات لإثارة البلبلة والجدل دون سند من الواقع، وأنها ملتزمة بالحفاظ على أمن وسلامة الحرم الجامعي وحقوق الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.