جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني

دوري المحترفين، يتصدر القناة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 36 نقطة قبل انطلاق مباريات الدور الثاني بمشاركة 18 فريقا.

ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني

1- القناة 36 نقطة

2- بترول أسيوط 33 نقطة

3- مسار 32 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 31 نقطة

5- الاتصالات 26 نقطة

6- لافيينا 25 نقطة

7- الداخلية 25 نقطة

8- المنصورة 24 نقطة

9- مالية كفر الزيات 22 نقطة

10- الترسانة 22 نقطة

11- بروكسي 22 نقطة

12- أسوان 18 نقطة

13- الإنتاج الحربي 17 نقطة

14- السكة الحديد 16 نقطة

15- راية 15 نقطة

16- ديروط 15 نقطة

17- طنطا‏ 14 نقطة

18- بلدية المحلة 10 نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 18 وافتتاح الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني ” المجموعة الأولي بإقامة 6 مواجهات .

ويلتقي اليوم الخميس، في الثانية والنصف عصرا، لافيينا ضد مسار، راية ضد الإنتاج الحربي ، الترسانة ضد السكة الحديد، بترول أسيوط ضد طنطا، المصرية للاتصالات ضد القناة، المنصورة ضد أبو قير للأسمدة.

ومن المقرر أن تختتم الجولة غدا الجمعة بثلاث مواجهات بين بروكسي ضد مالية كفر الزيات، ديروط ضد الداخلية، بلدية المحلة ضد أسوان.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 6 لقاءات.



وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- لافيينا ضد مسار (2.30 ملعب الأسيوطي سبورت): أحمد ماجد (حكمًا للساحة) ’ هشام صبري وحسين أسامة (مساعدين) ’ محمد عادل عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ عدنان الشريف (مقيمًا للحكام) ’ محمد عقرب (مراقبًا للمباراة).

- راية ضد الإنتاج الحربي (2.30 ملعب الإسكندرية): محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ مصطفى صلاح ومحمود صبري(مساعدين) ’ هشام حافظ (حكمًا رابعًا) ’ حسين أنور (مقيمًا للحكام) ’ عيد أحمد (مراقبًا للمباراة).

- الترسانة ضد السكة الحديد (2.30 ملعب حسن الشاذلي): محمد طعيمة (حكمًا للساحة) ’ أحمد بكر ومحمد العيوطي (مساعدين) ’ عمر شلبي (حكمًا رابعًا) ’ أحمد أبو رحاب سيد فراج (مقيمًا للحكام) ’ (مراقبًا للمباراة).

- بترول أسيوط ضد طنطا (2.30 ملعب بترول أسيوط): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة) ’ وليد حميد ومحمد مجدي الشيخ (مساعدين) ’ أحمد عبد العال (حكمًا رابعًا) ’ سعد السيد (مقيمًا للحكام) ’ سيد دياب (مراقبًا للمباراة).

- المصرية للاتصالات ضد القناة (2.30 ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ أحمد لطفي ومحمد أنيس(مساعدين) ’ محمد عبد الفتاح (حكمًا رابعًا) ’ بشر بشير (مقيمًا للحكام) ’ ومحمد حسن حماد (مراقبًا للمباراة).

- المنصورة ضد أبو قير للأسمدة (2.30 – ملعب المنصورة): طارق مصيلحي حكمًا للساحة) ’ محمد العايدي وأحمد سامي(مساعدين) ’ رشاد ناصف (حكمًا رابعًا) ’ سامي الطحان (مقيمًا للحكام) ’ يوسف خليفة (مراقبًا للمباراة).

