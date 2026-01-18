الأحد 18 يناير 2026
حوادث

النيابة تطلب التحريات حول تخلص شاب من حياته شنقا بالشروق

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
أمرت نيابة الشروق بالتصريح بدفن جثة شاب عثر عليه داخل شقته مشنوقا بدائرة قسم شرطة الشروق عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته بعد أن صنع لنفسه مشنقة لمروره بأزمة نفسية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر معلقا من رقبته بحبل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

حذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

