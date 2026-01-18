الأحد 18 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

التصريح بدفن جثة سوداني لقي مصرعه عقب تعاطيه مخدر الآيس ببولاق

التحقيق في الواقعة
صرحت نيابة بولاق الدكرور بدفن جثة شخص سودانى لقي مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث بعد تعاطيه مخدر الآيس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص سوداني أسفل عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي تعاطي جرعة زائدة من مخدر الآيس اثناء تواجده بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية فاختل توازنه وسقط من أعلى ليلقى حتفه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق. 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

نيابة بولاق الدكرور مخدر الآيس قسم شرطة بولاق الدكرور النيابة العامة أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة
