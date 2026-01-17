الأحد 18 يناير 2026
حوادث

انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بترعة عزبة حجي بالغربية

غرق طفلة، فيتو
غرق طفلة، فيتو
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بـ مديرية أمن الغربية من انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا في ترعة عزبة حجي التابعة لمركز قطور، وذلك عقب سقوطها في المياه أثناء اللهو على حافة الترعة.

محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات بحي أول طنطا

أوقاف الغربية تفتتح 4 مساجد في طنطا وزفتى وبسيون

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بغرق طفلة بإحدى الترع بدائرة المركز وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


وبالانتقال والفحص تبين غرق طفلة تدعى “هدي. ع. د” تبلغ من العمر عامين ونصف ومقيمة بعزبة حجي التابعة لـ مركز قطور وذلك إثر سقوطها في المياه أثناء اللعب بالقرب من الترعة ما أسفر عن وفاتها غرقا.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى قطور العام حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.
 

وبسؤال أسرة الطفلة أفادوا بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

 

غرق شاب في بحر شبين بالغربية وجهود مكثفة للبحث عن الجثمان

 

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حادثًا مأساويًا، بعد غرق شاب في بحر شبين أمام مسجد السيدة رقية بين منطقتي الشعبية وعزبة حمد.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة المحلة بغرق أحد الشباب.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتبين أنه شاب يدعي “رضا. ا” وبدأت في أعمال البحث عن الجثمان باستخدام القوارب والمعدات المخصصة لذلك.

 

 

