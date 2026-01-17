انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بترعة عزبة حجي بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بـ مديرية أمن الغربية من انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا في ترعة عزبة حجي التابعة لمركز قطور، وذلك عقب سقوطها في المياه أثناء اللهو على حافة الترعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بغرق طفلة بإحدى الترع بدائرة المركز وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وبالانتقال والفحص تبين غرق طفلة تدعى “هدي. ع. د” تبلغ من العمر عامين ونصف ومقيمة بعزبة حجي التابعة لـ مركز قطور وذلك إثر سقوطها في المياه أثناء اللعب بالقرب من الترعة ما أسفر عن وفاتها غرقا.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى قطور العام حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.



وبسؤال أسرة الطفلة أفادوا بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حادثًا مأساويًا، بعد غرق شاب في بحر شبين أمام مسجد السيدة رقية بين منطقتي الشعبية وعزبة حمد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة المحلة بغرق أحد الشباب.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتبين أنه شاب يدعي “رضا. ا” وبدأت في أعمال البحث عن الجثمان باستخدام القوارب والمعدات المخصصة لذلك.

