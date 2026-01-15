النيابة تستدعي أسرة شاب تخلص من حياته بالزاوية الحمراء

18 حجم الخط

صرحت نيابة الزاوية الحمراء بدفن جثة شاب في العقد الثالث من عمره تخلص من حياته عقب القفز من شرفة شقته بالطابق السادس بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم.

سقوط شاب من علو بالزاوية الحمراء

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق السادس بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

حذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

