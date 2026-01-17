محمد العرابي: وساطة ترامب في أزمة سد النهضة "محمودة" لكنها غير مضمونة النتائج

18 حجم الخط

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق: إن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل أزمة سد النهضة لا يعني بالضرورة الوصول إلى نتائج ناجحة، رغم أهمية الجهد المبذول في هذا الملف الشائك.

وأضاف العرابي، في تصريحات لـ«فيتو»، أن عرض الرئيس الأمريكي للوساطة يعد جهدًا محمودًا، لافتًا إلى أن ترامب سبق وأعلن أنه نجح في منع اندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا، إلا أن ذلك لا يضمن حدوث اختراق حقيقي في الأزمة الحالية.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن وساطة ترامب، رغم كونها محل تقدير، قد لا تؤدي إلى نتائج ملموسة، خاصة في ظل تمسك إثيوبيا بمواقف صعبة، ولا تسمح بالتوصل إلى حلول تمكن مصر من إدارة ملف السد أو المشاركة في إدارته بشكل فعال.

وأشار العرابي إلى أن تأكيد ترامب على الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر يحمل دلالات إيجابية، إلا أن إثيوبيا، تكرر دائمًا أنها لن تلحق ضررًا بالمصالح المصرية، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة بشأن الأمن المائي.

وفي سياق متصل، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا للتوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه نهر النيل.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن ترامب أعرب عن تقديره للرئيس السيسي، مشيدًا بقيادته الحكيمة وجهوده في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ودوره في التعامل مع التداعيات الأمنية والإنسانية للحرب منذ أكتوبر 2023.

وأكد ترامب أن عرض الوساطة ينبع من علاقته الشخصية بالرئيس السيسي، ومن التزام الولايات المتحدة بدعم السلام والاستقرار ورفاهية الشعب المصري، مشددًا على إدراك واشنطن للأهمية المصيرية لنهر النيل بالنسبة لمصر.

وأشار البيان إلى أن الهدف من الوساطة الأمريكية هو التوصل إلى اتفاق عادل يراعي الاحتياجات المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، ويمنع إضرار أي طرف بمصالح الآخرين، من خلال مفاوضات شفافة تستند إلى أسس فنية ودور أمريكي فاعل في المتابعة والتنسيق، بما يضمن استقرار تدفقات المياه خلال فترات الجفاف، ويحقق في الوقت ذاته استفادة إثيوبيا من توليد الطاقة الكهربائية.

