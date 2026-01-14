وزارة الحرب الأمريكية: مستعدون لتنفيذ أوامر ترامب بشأن جرينلاند في أي وقت

18 حجم الخط

أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية كينجسلي ويلسون أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن جرينلاند، في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك.

تنفيذ أوامر ترامب بشأن جرينلاند في أي وقت

وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي"، قالت ويلسون: "وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى (بشأن جرينلاند) في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك".

جاء هذا التصريح بعد أيام من دعوة النائب الديمقراطي تيد ليو، في 11 يناير، القوات العسكرية إلى "عدم الانصياع" لأمر محتمل من ترامب بمهاجمة جرينلاند.

تعد جرينلاند جزءا ذاتي الحكم من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، أعاد الرئيس ترامب مؤخرا التلميح بمصالح الولايات المتحدة في الجزيرة، مشيرا إلى "أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي" الأمريكي ورفض الوعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي

وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن يوم الأربعاء أن بلاده "ستواصل تعزيز وجود قواتها على الجزيرة" ودعت إلى "تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي". كما حذرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها "احترام سلامتها الإقليمية".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، نقلت تقارير إعلامية أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت في يناير ردود فعل محتملة في حال تبين أن التهديدات الأمريكية تجاه جرينلاند "حقيقية".

يُذكر أن جرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءًا من المملكة الدنماركية ولكن تتمتع بحكم ذاتي واسع منذ عام 2009، بما في ذلك القدرة على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.