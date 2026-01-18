الأحد 18 يناير 2026
حوادث

مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع بالدقي، والتحريات: اختل توازنها

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السابع بعقار في منطقة الدقي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن السيدة اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتها ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط سيدة من شرفة شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة السيدة، قالوا إنها سقطت من شرفة الشقة بالطابق السابع، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

