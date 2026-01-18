واشنطن بوست: البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في ولاية مينيسوتا

18 حجم الخط

كشفت جريدة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمرت نحو 1500 جندي في الخدمة بالاستعداد لنشر محتمل في ولاية مينيسوتا.

ونقلت الجريدة نقلا عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن الجيش الأمريكي وضع هذه الوحدات في حالة تأهب قصوى تحسبا لتصاعد العنف في الولاية، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي هذا الإجراء بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون التمرد إذا لم يمنع المسؤولون في الولاية المتظاهرين من استهداف مسئولي الهجرة.

والخميس، كتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" قائلا: "إذا لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا بالقانون ويمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة عناصر إدارة الهجرة، الذين يؤدون فقط واجبهم، فسأفعل قانون التمرد".

قانون التمرد الأمريكي سلاح لمواجهة الأمريكيين

سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فعل قانون التمرد في يونيو 2025 لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد؛ وذلك على خلفية حملة أمنية مشددة استهدفت مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية جافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.

وقتها، نشر الجيش الأمريكي 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، فيما قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.

ما هو قانون التمرد الأمريكي؟

وبحسب تقارير إعلامية، ينص قانون التمرد الأمريكي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.

ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.

وفي ستينيات القرن الماضي، فعل الرئيس الأسبق ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.

جورج بوش الأب استخدمه لقمه الأمريكيين السود

وتشير التقرير الإعلامية إلى الاستخدام الأبرز لهذا القانون كان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس الأسبق جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينج.

وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.

