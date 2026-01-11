الأحد 11 يناير 2026
رياضة

مودرن سبورت يفوز 2-0 على بتروجيت في كأس عاصمة مصر

بتروجيت ضد موردن
بتروجيت ضد موردن سبورت، فيتو
كأس عاصمة مصر، سقط فريق بتروجيت في فخ الخسارة أمام مودرن سبورت بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

سجل هدف التقدم لمودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا في الدقيقة 4، ثم عزز الفريق تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 47 عن طريق حسام حسن.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجيت

دخل فريق مودرت سبورت مباراته أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي.

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، محمد هلال، غنام محمد.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن.

تشكيل بتروجيت أمام مودرن سبورت

فيما دخل فريق بتروجيت مباراته أمام مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

 

بهذه النتيجة يتجمد رصيد بتروجيت عند 12 نقطة، ولكنه يبقى في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من 5 مباريات، فيما ارتفع رصيد مودرن سبورت إلى 5 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

 

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

الجريدة الرسمية