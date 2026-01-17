وفاة نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض

18 حجم الخط

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت، بوفاة نائب رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي سالم البيض، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، وأحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ اليمن الحديث، بحسب ما أعلنت أسرته.

وفاة علي سالم البيض

وقالت أسرة علي سالم في بيان رسمي: "ببالغ الحزن والأسى تنعى عائلتنا فقيدها المغفور له بإذن الله، الرئيس علي سالم البيض، الذي وافته المنية في أبوظبي بعد معاناة مع المرض. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته."

وأضاف البيان أن مراسم الصلاة والدفن ستُقام في وقت لاحق، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

من هو علي سالم البيض

ويُعرف "البيض" بدوره البارز في تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، قبل إعلانه الانفصال الأحادي الفاشل عام 1994، وتصدره لاحقًا قيادة الحراك الجنوبي منذ عام 2009.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت في أبريل الماضي أنباء عن وفاته أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلا أن أسرته نفت تلك الأنباء حينها، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة.

وُلد علي سالم البيض عام 1939 في محافظة حضرموت، وانخرط مبكرًا في العمل السياسي، ليلتحق بالحركة الوطنية في جنوب اليمن، ويصبح لاحقًا من القيادات البارزة في الجبهة القومية، ثم الحزب الاشتراكي اليمني.

وتولى منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي، ورئاسة هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل قيام الوحدة اليمنية.

