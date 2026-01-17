رئيس إدارة غزة: نثمّن جهود مصر والسيسي في دعم وإغاثة القطاع

18 حجم الخط

وجّه الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لـ إدارة قطاع غزة، رسالة شكر وتقدير إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها مصر لدعم وإغاثة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة.

الدور المصري ركيزة أساسية في دعم الشعب الفلسطيني خلال المرحلة الحرجة

وقال شعث، خلال لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، إن التحركات المصرية المستمرة، سواء على الصعيد الإنساني أو السياسي، تعكس التزامًا تاريخيًا وثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تتخلّ يومًا عن مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

المساعدات المصرية تخفف معاناة المدنيين وتلبّي الاحتياجات العاجلة

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها مصر تسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة المدنيين داخل القطاع، خاصة في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الدعم المصري شكّل طوق نجاة لآلاف الأسر المتضررة من العدوان وتداعياته الإنسانية.

تنسيق مصري–فلسطيني متواصل لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية

وأكد شعث أن التنسيق المستمر مع الجانب المصري يعزز فرص تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ويدعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتخفيف حدة الأزمة، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدور الحيوي خلال المرحلة المقبلة، ومثمنًا ما وصفه بـ«الجهد العظيم» الذي تقدمه مصر دعمًا لغزة وأهلها.

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: صمود الشعب الفلسطيني هو الأساس الحقيقي لانطلاق عمل اللجنة

قال الدكتور علي شعث إن صمود الشعب الفلسطيني شكّل الأساس الحقيقي لوجود اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وبدء عملها، مؤكدًا أن هذا الصمود كان العامل الحاسم الذي مكّن اللجنة من التحرك والقيام بدورها رغم قسوة الظروف وتعقيدات المشهد الإنساني والسياسي.

رئيس إدارة غزة للشعب الفلسطيني: «لولا صمودكم ما استطعنا أن نفعل شيئًا»

وأوضح شعث، خلال اللقاء ذاته على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يوجّه كلمته مباشرة إلى الشعب الفلسطيني قائلًا: «بدون صمودكم لم نكن نستطيع فعل شيء»، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تشكيل اللجنة جاء من القاهرة بهدف خدمة الشعب الفلسطيني والعمل على رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

إرادة الشعب الفلسطيني وصبره حجر الأساس في عمل اللجنة

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن عمل اللجنة يستند بالأساس إلى إرادة الشعب الفلسطيني وصبره، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية والإنسانية لمواجهة التحديات المعيشية والإنسانية المتفاقمة، والعمل على تخفيف آثار العدوان عن المواطنين داخل القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.