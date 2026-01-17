وزير الخارجية: مصر تدرس دعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، الدكتور بدر عبد العاطى، أن مصر تقدر كافة الجهود التى يبذلها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب؛ من أجل إحلال الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

السيسى يثمن جهود الرئيس الأمريكى لترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى

وقال عبدالعاطى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش اليوم فى القاهرة، إن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات العديدة التى حدثت خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى التغريدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، والتى تثمن جهود الرئيس الأمريكى، لترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

الإعلان عن تشكيل مجلس السلام

وفيما يتعلق بالدخول فى المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، أوضح وزير الخارجية، أنه تم الإعلان عن تشكيل مجلس السلام وتلقت مصر دعوة موجهة من الرئيس الأمريكى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للانضمام إلى المجلس، مؤكدا أن الدولة المصرية تدرس هذا الأمر بمختلف جوانبه، وكذلك كل الوثائق التى وردت إليها خلال الساعات الماضية.

تشكيل مجلس السلام ويرأسه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبعضوية 5 من رؤساء وقادة الدول فى العالم من بينهم مصر

وشدد على أن هذا الأمر يمثل جزءا لا يتجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن (2803) والذى نص على تشكيل مجلس السلام ويرأسه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبعضوية 5 من رؤساء وقادة الدول فى العالم من بينهم مصر.

