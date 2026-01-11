الأحد 11 يناير 2026
"اتعالج واتعلم السباكة"، مياه الشرقية تنظم ورش عمل للمواطنين داخل الوحدات الصحية

تنفيذ ندوات توعوية وورش سباكة بالوحدات الصحية
نفدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوات توعية وورش عمل  لتعليم مبادئ السباكة بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة في عدد من القرى.

مياه الشرقية تنفذ 4600 وصلة مياه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

 الورش تستهدف 10 آلاف مواطن 

وأشارت الشركة إلى استهداف أكثر من  ١٠ آلاف مواطن وذلك للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الصحيح والآمن مع شبكتي المياه والصرف الصحي والتعريف بالقطع الموفرة للمياه وطرق التعامل الصحيح فيما يخص شبكة الصرف الصحي في محاولة للحفاظ عليها بما لا يقل أهمية عن شبكة المياه، حيث إن السيدات أكثر الفئات إستخدامًا لشبكات الصرف الصحي، مشددة على  دور المعامل المركزية ومعامل الإدارة الصحية في المراقبة على جودة المياه.

وألمح رئيس شركة  مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم خلال الندوات استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية، وكذلك تنفيذ استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

محافظ الشرقية يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع

محافظ الشرقية يشدد على أهمية ترشيد استهلاك المياه 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لـ رفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

الجريدة الرسمية