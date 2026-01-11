"اتعالج واتعلم السباكة"، مياه الشرقية تنظم ورش عمل للمواطنين داخل الوحدات الصحية

18 حجم الخط

نفدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوات توعية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة في عدد من القرى.

الورش تستهدف 10 آلاف مواطن

وأشارت الشركة إلى استهداف أكثر من ١٠ آلاف مواطن وذلك للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الصحيح والآمن مع شبكتي المياه والصرف الصحي والتعريف بالقطع الموفرة للمياه وطرق التعامل الصحيح فيما يخص شبكة الصرف الصحي في محاولة للحفاظ عليها بما لا يقل أهمية عن شبكة المياه، حيث إن السيدات أكثر الفئات إستخدامًا لشبكات الصرف الصحي، مشددة على دور المعامل المركزية ومعامل الإدارة الصحية في المراقبة على جودة المياه.

وألمح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم خلال الندوات استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية، وكذلك تنفيذ استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

محافظ الشرقية يشدد على أهمية ترشيد استهلاك المياه

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لـ رفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.