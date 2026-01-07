محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد في مطرانية شبين القناطر (صور)

18 حجم الخط

قدّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، والعميد أحمد فاروق، رئيس مكتب المخابرات العامة بالقليوبية، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارتهم لمطرانية شبين القناطر (بأبو زعبل)، في إطار ترسيخ قيم المحبة والتآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها، الذي رحّب بالوفد وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس روح الأسرة الواحدة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المصريين جميعًا يمثلون نسيجًا واحدًا ويدًا واحدة لا يمكن لأحد أن يفرق بينها، مشيرًا إلى أن كل الأديان السماوية حثت على التواد والتراحم، وأن شعب مصر سيظل دائمًا في رباط وثيق بمسلميه ومسيحييه.

وأشاد بالكلمات الملهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد دومًا على قيم الحب والإخاء التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، لافتًا إلى أن هذه الروح هي الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية وبناء مستقبل مشرق يليق بمصر وأبنائها.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا نوفير عن خالص شكره وتقديره لمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية والوفد المرافق، مؤكدًا أن مشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والدينية في الأعياد تعزز قيم التعايش والتآخي، وتبرهن على أن شعب مصر سيظل دائمًا نسيجًا واحدًا لا ينفصم.

ورافق المحافظ في الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والدكتور محمد أبو ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.

