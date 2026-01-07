الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد في مطرانية شبين القناطر (صور)

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

قدّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، والعميد أحمد فاروق، رئيس مكتب المخابرات العامة بالقليوبية، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارتهم لمطرانية شبين القناطر (بأبو زعبل)، في إطار ترسيخ قيم المحبة والتآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

txt

"الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

txt

بعد انتهاء ماراثون انتخابات النواب، ضوابط استرداد مبالغ التأمين للمرشحين الخاسرين

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها، الذي رحّب بالوفد وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس روح الأسرة الواحدة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المصريين جميعًا يمثلون نسيجًا واحدًا ويدًا واحدة لا يمكن لأحد أن يفرق بينها، مشيرًا إلى أن كل الأديان السماوية حثت على التواد والتراحم، وأن شعب مصر سيظل دائمًا في رباط وثيق بمسلميه ومسيحييه.

وأشاد بالكلمات الملهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد دومًا على قيم الحب والإخاء التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، لافتًا إلى أن هذه الروح هي الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية وبناء مستقبل مشرق يليق بمصر وأبنائها.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا نوفير عن خالص شكره وتقديره لمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية والوفد المرافق، مؤكدًا أن مشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والدينية في الأعياد تعزز قيم التعايش والتآخي، وتبرهن على أن شعب مصر سيظل دائمًا نسيجًا واحدًا لا ينفصم.

ورافق المحافظ في الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والدكتور محمد أبو ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهنئة بعيد الميلاد المجيد أسقف شبين القناطر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الوحدة الوطنية المخابرات العامة أيمن عطية محافظ القليوبية مجلسي النواب والشيوخ

مواد متعلقة

"الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

بعد انتهاء ماراثون انتخابات النواب، ضوابط استرداد مبالغ التأمين للمرشحين الخاسرين

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

"سلامة الغذاء" تعلن عن سحب احترازي لمنتجات حليب أطفال نستله من السوق بسبب تلوثها

اليوم فقط، تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي

ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية