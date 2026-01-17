رئيس مكتب زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة

18 حجم الخط

أعلن كيريل بودانوف رئيس مكتب زيلينسكي وصوله إلى الولايات المتحدة يرافقه أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ورئيس كتلة الحزب الحاكم "لمحادثات هامة حول تفاصيل السلام".

محادثة مهمة بين أوكرانيا وأمريكا حول تفاصيل اتفاقية السلام

وكتب بودانوف على قناته في منشور: "لقد وصلت إلى الولايات المتحدة. سأجري، برفقة رستم عميروف ودافيد أراخامي، محادثة مهمة مع شركائنا الأمريكيين حول تفاصيل اتفاقية السلام".

وأضاف أن الاجتماع سيحضره المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول.

وكانت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أولجا ستيفانيشينا قد أعلنت أن محادثات أمريكية أوكرانية ستعقد في 17 يناير في ميامي.

تقاريرنا الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تحضر لشن هجوم واسع النطاق

جدير بالذكر أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الجمعة: تقاريرنا الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تحضر لشن هجوم واسع النطاق.

وأضاف زيلينسكي: "إمدادات صواريخ الدفاع الجوي وأنظمتها غير كافية ونتحدث مع شركائنا لزيادتها. استهداف الجيش الروسي لمصنع حربي في لفوف بصاروخ أوريشنيك رسالة إلى الناتو".

حلف الناتو: روسيا تحاول ردعنا عن دعم أوكرانيا

في سياق متصل، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، الاثنين الماضي، أن الضربة التي وجهها الجيش الروسي بـ صاروخ أوريشنيك على مصنع في لفوف يقوم بصيانة مقاتلات إف-16 وميج-29، كانت بمثابة رسالة إلى الحلف.

وأضاف أمين عام حلف الناتو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، "لقد شاهدنا جميعا استخدام صاروخ أوريشنيك في لفوف الأسبوع الماضي، إن روسيا تحاول ردعنا عن دعم أوكرانيا، لكن لا يمكن كبحنا عن القيام بذلك، لا يمكننا التراجع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.