وزير خارجية الدنمارك: سندرس أي طلب أمريكي لزيادة الوجود العسكري في جرينلاند

جزيرة جرينلاند، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في تصريحات رسمية، أن بلاده ستدرس أي طلب من الولايات المتحدة يتعلق بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند، لكنه شدّد على أن أي أفكار أو مقترحات لا تحترم وحدة أراضي الدنمارك وحق شعب جرينلاند في تقرير مصيره لن تكون مقبولة على الإطلاق.

تباين وجهات النظر بين أمريكا والدنمارك بشأن مستقبل جرينلاند

وأشار راسموسن إلى أن هناك وجهات نظر متباينة مع واشنطن حول مستقبل الجزيرة واستراتيجية الوجود العسكري فيها، وهو ما دفع الدنمارك إلى اتخاذ خطوات رسمية للتنسيق مع الولايات المتحدة على أعلى مستوى.

وزير خارجية الدنمارك يعلن تشكيل فريق عمل مشترك مع أمريكا بشأن جرينلاند

وأعلن الوزير الدنماركي عن تشكيل فريق عمل رفيع المستوى مع الجانب الأمريكي، بهدف دراسة جميع المقترحات الممكنة للوصول إلى حل يرضي الطرفين دون المساس بسيادة الدنمارك أو بحقوق شعب جرينلاند.

ولفت إلي أن الفريق سيضم ممثلين من وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، ومسؤولين في الحكومة المحلية في جرينلاند، موضحًا أن الهدف هو وضع إطار قانوني واستراتيجي واضح لأي ترتيبات عسكرية مستقبلية، مع مراعاة المصالح الأمريكية والدنماركية والإقليمية.

يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي، مطالبا الناتو بمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على جرينلاند.

ترامب: الناتو سيصبح أكثر قوة وفعالية مع سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند

وتوقع ترامب في تصريحات له أن يصبح الناتو أكثر قوة وفعالية مع سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند والتي ستكون عنصرا حيويا في منظومة القبة الذهبية التي تبنيها واشنطن.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن أي شيء أقل من حصول الولايات المتحدة على جرينلاند غير مقبول.

