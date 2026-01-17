البيت الأبيض: ترامب يشعر بالتفاؤل بعد اختطاف مادورو

18 حجم الخط

أفادت “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالتفاؤل إزاء العملية الأمريكية في فنزويلا، واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو مؤخرا.

القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكتبت الصحيفة: “يشعر الرئيس بالتفاؤل إزاء عملية يناير التي أسفرت عن القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو”.

ووفقًا للصحيفة، ناقش ترامب مرارًا تفاصيل العملية مع مسؤولين، وأبلغ مستشاريه أن خصومهم يخشون الولايات المتحدة ويحترمونها.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن مستشارين ووزراء أشادوا بالرئيس الأمريكي في اتصالات خاصة، بينما لم يُبدِ أعضاء جمهوريون في الكونغرس سوى اعتراضات قليلة على برنامجه.

وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. ووفقًا للسلطات الأمريكية، يُزعم تورطهما في “إرهاب المخدرات”.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، مطالبةً بالإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.