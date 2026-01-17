السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يشعر بالتفاؤل بعد اختطاف مادورو

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

أفادت “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالتفاؤل إزاء العملية الأمريكية في فنزويلا، واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو مؤخرا.

القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكتبت الصحيفة: “يشعر الرئيس بالتفاؤل إزاء عملية يناير التي أسفرت عن القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو”.

ووفقًا للصحيفة، ناقش ترامب مرارًا  تفاصيل العملية مع مسؤولين، وأبلغ مستشاريه أن خصومهم يخشون الولايات المتحدة ويحترمونها.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن مستشارين ووزراء أشادوا بالرئيس الأمريكي في اتصالات خاصة، بينما لم يُبدِ أعضاء جمهوريون في الكونغرس سوى اعتراضات قليلة على برنامجه.

وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. ووفقًا للسلطات الأمريكية، يُزعم تورطهما في “إرهاب المخدرات”.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، مطالبةً بالإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنزويلي نيكولاس مادورو الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو نيكولاس مادورو الرئيس دونالد ترامب ترامب

مواد متعلقة

بعد تهديد ضم جرينلاند، رئيس وزراء كندا يذكِّر ترامب بالمادة الـ5 من ميثاق "الناتو"

صدق أو لا تصدق، بلجيكا تعلن إرسال عسكري واحد إلى جرينلاند للرد على تهديدات ترامب

بعد مركز كينيدي والبوارج الحربية، إطلاق اسم ترامب على شارع في فلوريدا (فيديو)

ترامب يكشف سبب تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

أخبار مصر: الأسماء الكاملة لـ"مجلس السلام" في غزة، قصة مأساوية بوفاة 5 أشقاء ببنها، السنغال تهدد المغرب، موقعة مصر ونيجيريا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية