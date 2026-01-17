بعد تهديد ضم جرينلاند، رئيس وزراء كندا يذكّر ترامب بالمادة الـ5 من ميثاق "الناتو"

18 حجم الخط

ذكّر رئيس وزراء كندا مارك كارني خلال زيارته الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامات "الناتو" والمادة الـ5 من ميثاق الحلف في ظل تهديداته بالاستيلاء على جزيرة جرينلاند.

وجاءت تصريحات كارني خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين.

وأضاف كارني: "نحن شركاء في الناتو مع الدنمارك، وشراكتنا قائمة وراسخة. والتزاماتنا بموجب المادتين الخامسة والثانية من معاهدة الناتو لا تزال سارية تمامًا، ونحن نؤيدها دون تحفظ".

وتشير المادة الخامسة من معاهدة الناتو إلى أن أي هجوم مسلّح يُوجَّه ضد أحد أعضاء الحلف يُعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ما يُلزم كل دولة عضو بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المعتدى عليه—سواء عبر القوة المسلحة أو وسائل أخرى، حسب ما تراه مناسبًا.

ويأتي موقف كارني ردًا على تصريحات ترامب يوم الجمعة، التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد مطالب الولايات المتحدة بشأن جرينلاند.

كما كرر ترامب رغبته في ضم الجزيرة، مبررًا ذلك بـ"أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي"، دون أن يقدّم ضمانات واضحة بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند جزء من المملكة الدانماركية، وقد رفضت كل من السلطات الدانماركية وحكومة جرينلاند هذه التصريحات الأمريكية، مؤكّدتين أن أي محاولة لانتهاك سيادتهما الإقليمية ستكون غير مقبولة.

وفي السياق نفسه، يعتزم الاتحاد الأوروبي مناقشة ردّه المحتمل خلال اجتماعاته هذا الشهر، في حال تحوّلت تهديدات واشنطن إلى إجراءات فعلية ضد الجزيرة.



