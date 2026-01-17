اتفاق سري بين اتحاد اليد وإبراهيم المصري لإنهاء مسيرته الدولية بعد بطولة إفريقيا

المصري يعلن اعتزاله الدولي بعد بطولة إفريقيا لليد وحلم تتويج المنتخب باللقب"

كرة اليد، كشفت مصادر داخل اتحاد كرة اليد، أن هناك اتفاقا تم بين الاتحاد وإبراهيم المصري لاعب الأهلي والمنتخب، على أن تكون بطولة أفريقيا المقبلة المقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري، هي الأخيرة للاعب بقميص المنتخب الوطني.

وعلمت “فيتو”، أن اللاعب استقر على إعلان اعتزاله الدولي عقب صافرة انتهاء المباراة النهائية، وأنه يسعى إلى ختام مسيرته مع المنتخب من خلال حصد اللقب القاري.

ويتبنى اتحاد كرة اليد سياسة جديدة الهدف منها النزول بمعدل الأعمار السنية للمنتخب، وهو ما ظهر من خلال استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم كريم هنداوي ومحمد سند وغيرهم.

وكشف المصدر، أن الاتحاد قرر استثناء إبراهيم المصري باعتباره “كابتن المنتخب”، وضمه إلى قائمة المنتخب بعد تمسك الجهاز الفني بوجوده، على أن تكون البطولة الحالية هي الأخيرة للاعب بقميص الفراعنة.

ويبلغ إبراهيم المصري من العمر 39 عاما، وقدم الكثير لمنتخبات مصر في مختلف المراحل العمرية، وساهم في العديد من إنجازات كرة اليد المصرية قاريا وعالميا.

أرقام تاريخية لمنتخب مصر

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق عدد من الأرقام التاريخية من خلال مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يمتلك منتخب مصر فرصة هامة من أول الوصول للقب العاشر ومعادلة عدد ألقاب المنتخب التونسي، بعد أن ضاق الفارق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

كما يسعى المنتخب الوطني أيضا إلى حصد البطولة للمرة الرابعة على التوالي، والاقتراب من الرقم القياسي الذي يمتلكه المنتخب الجزائري بـ5 ألقاب متتالية.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

ضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

