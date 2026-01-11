الإحصاء: تسجيل 274 ألف حالة طلاق في 2024

18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا حول بيانات النشرة السنوية للزواج والطلاق، مؤكدًا أن جميع البيانات المستندة إلى سجلات رسمية تم إعدادها وفقًا للمعايير الإحصائية المعتمدة ووفق التعاريف الدولية.

حالات الطلاق مقابل إشهادات وأحكام الطلاق

وأوضح الجهاز أن إجمالي حالات الطلاق سواء عبر القضاء أو المأذون، بلغت 273,892 حالة عام 2024، كما بلغ عدد حالات الطلاق التي تمت عند المأذون فقط، وبلغت 259,697 إشهادا.

حالات الطلاق عبر القضاء

وتابع: أما حالات الطلاق عبر القضاء فقط، بلغت 14,195 حكمًا، منها 11,906 حكمًا بسبب الخلع بنسبة 4.3٪ من إجمالي حالات الطلاق لعام 2024.

الفرق بين حالات الطلاق ومعدل الطلاق

وأكد الجهاز أن حالات الطلاق تعبر عن الرقم المطلق لإجمالي الطلاق، بينما معدل الطلاق يحسب لكل ألف من السكان ويبلغ 2.6 في الألف لعام 2024، ويشمل إجمالي حالات الطلاق (إشهادات وأحكام الطلاق النهائية).

وأهاب الجهاز بالصحفيين والإعلاميين تحري الدقة عند تناول البيانات الإحصائية، والرجوع إلى البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز أو التواصل مع المختصين قبل النشر، لضمان تقديم صورة دقيقة وموضوعية للرأي العام.

استمرار الدور التوعوي والإحصائي

أكد الجهاز استمرار دوره التوعوي والتفسيري، ودعمه الكامل للشركاء الإعلاميين، إيمانًا بأهمية المعلومة الصحيحة في دعم متخذي القرار وخدمة المجتمع.

