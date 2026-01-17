خامنئي: مثيرو الشغب قتلوا الآلاف وأحرقوا 250 مسجدا وحطموا البنوك

18 حجم الخط

أكد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، أن مثيري الشغب قتلوا الآلاف وأحرقوا 250 مسجدا وحطموا البنوك والمحلات خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.

وأوضح خامنئي، أن السلطات الإيرانية لن تجر البلاد إلى حرب، لكنها في الوقت نفسه لن تدع المجرمين يفلتون من العقاب، مشيرا إلى ان مثيري الشغب المرتبطين بإسرائيل وأمريكا تسببوا في أضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات.

خامنئي: الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران

وأكد المرشد الإيراني آية الله على خامنئي، أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب، تسعى إلى استعادة هيمنتها على إيران.

ترامب يكشف سبب تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن السبب وراء قراره بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، في ظل الاحتجاجات المتزايدة والقمع المتفاقم للمتظاهرين الغاضبين.

ونفى ترامب، في رده على أسئلة الصحفيين، أن يكون قراره نابعًا من ضغوط مارستها عليه بعض الأطراف، من أجل عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي ضغوط.

وقال ترامب: “لم يقنعني أحد، بل أقنعت نفسي. كان من المقرر أمس تنفيذ أكثر من 800 عملية إعدام شنقًا. لم يتم شنق أي شخص. تم إلغاء عمليات الإعدام. كان لذلك أثر كبير”.

وكان ترامب قد كتب عبر منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي: “أُقدر عاليًا إلغاء القيادة الإيرانية لجميع عمليات الإعدام المقررة أمس (أكثر من 800 عملية). شكرًا لكم!”.

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه قناة “فوكس نيوز” أن الجيش الأمريكي يوجه في الوقت الحالي الأصول العسكرية من الجو والبر والبحر، إلى الشرق الأوسط.

وانحسرت المخاوف الإقليمية من هجوم أمريكي على إيران بعد أن قال ترامب إن طهران أكدت له أن المحتجين لن يتم إعدامهم، وبالرغم من ذلك قال البيت الأبيض إنه يبقي “جميع خياراته على الطاولة”.

وحث المعارض الإيراني رضا بهلوي المجتمع الدولي على تكثيف الضغط على الحكومة الإيرانية لمساعدة المحتجين على الإطاحة بحكم رجال الدين، في الوقت الذي يبدو فيه أن حملة القمع الدموية أخمدت المظاهرات بشكل كبير.

وقال سكان إن الحملة الأمنية التي شنتها إيران نجحت إلى حد كبير على ما يبدو في احتواء الاحتجاجات في الوقت الراهن، فيما نشرت وسائل إعلام رسمية تقارير عن مزيد من الاعتقالات في ظل تهديدات أمريكية بالتدخل إذا استمر سقوط قتلى.

