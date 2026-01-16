واشنطن: جميع الخيارات مطروحة لوقف "المذبحة" في إيران وترامب رجل أفعال لا أقوال

18 حجم الخط

أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن واشنطن تقف إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، وأن الرئيس دونالد ترامب "أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

وهدد ترامب مرارًا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، فقد أفادت تقارير بمقتل الآلاف في حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحكم الديني، وفق "رويترز".

لكن ترامب تبنى، الخميس، موقف الترقب والانتظار، قائلًا إنه أُبلغ بأن عمليات القتل هدأت وإنه يعتقد أنه لا توجد خطة حاليًا لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.

وقال والتز في اجتماع مجلس الأمن، الذي دعت إليه واشنطن: "الرئيس ترامب رجل أفعال، وليس مجرد كلام لا ينتهي كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة".

ونفى والتز مزاعم إيران بأن الاحتجاجات "مؤامرة خارجية تمهيدًا لعمل عسكري".

وأوضح أن مستوى العنف والقمع في إيران له تداعيات على السلام والأمن الدوليين.

وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذا يروّج لهذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون، خائفون من شعبهم".

وأشار إلى أن طهران تقول إنها مستعدة للحوار مع واشنطن، "لكن أفعالها تقول عكس ذلك".

