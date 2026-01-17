"قسد": دمشق أخلّت ببنود الاتفاق ودخلت قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا

18 حجم الخط

أعلنت “قسد” أنه بناء على الاتفاق كان من المقرر دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب، عقب إتمام قوات "قسد" الانسحاب منهما، إلا أن دمشق أخلّت ببنود الاتفاق.

قوات حكومة دمشق

وقالت "قسد" في بيانها: “بناء على الاتفاقية كان من المزمع دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتنا عملية الانسحاب منهما. إلا أن دمشق أخلّت ببنود الاتفاق”.

وأضافت: “دخلت قوات حكومة دمشق إلى المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا، ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة”.

وتابعت: “ندعو القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع”.

يتابع الجيش العربي السوري، وفق ما أعلنته هيئة العمليات في الجيش، عمليات تأمين القرى والبلدات الواقعة شرق مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي، بالتزامن مع خروج معظم عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من تلك المناطق ومعهم أسلحتهم.

وكان بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية قد أكد في وقت سابق: “ستتم عملية الانسحاب بالتوازي مع بدء انتشار وحدات الجيش العربي السوري في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة، تمهيدًا لضمان العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة”.

