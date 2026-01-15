الجمعة 16 يناير 2026
قوات سوريا الديمقراطية تنفي منع المدنيين من النزوح من مدينة دير حافر

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، بشكل قاطع ما وصفته بـ "الادعاءات" الصادرة عن وزارة الدفاع السورية حول منع المدنيين من النزوح من مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي.

وقالت قسد  في بيان صادر عنها: "تنفي قواتنا بشكل قاطع المزاعم الصادرة عن وزارة الدفاع في دمشق حول منع المدنيين من النزوح من مدينة دير حافر، ونؤكد إن تعطّل حركة المدنيين في المنطقة ناتج عن التصعيد العسكري، والتحشيد، والقصف المستمر الذي تنفذه فصائل دمشق".

وأشارت قسد إلى أن الجهة نفسها أقرّت رسميا بإغلاق جميع المعابر مع مناطق شمال وشرق سوريا وفق بيان صادر بتاريخ 6 يناير الجاري، ما يفضح التناقض الواضح في روايتها.

اتهامات متبادلة بين قسد والجيش السوري 

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها أن أي تهجير للمدنيين تحت التهديد باستخدام القوة من طرف دمشق يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، التي تحظر استهداف المدنيين وبث الرعب فيهم، وتجرّم أي أعمال تهدف إلى دفعهم للنزوح القسري.

ودعت قسد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى إدانة ما وصفته بـ"الأساليب الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى تهجير أكثر من 170 ألف مدني، في ظل الظروف الجوية السيئة".

واختتمت "قسد"، بيانها معتبرة أن "أهالي دير حافر أثبتوا تمسّكهم بأرضهم ومنازلهم"، مؤكدة أنه "لا يمكن لأي جهة انتزاع حقهم في البقاء فيها تحت الضغط العسكري".

الجريدة الرسمية