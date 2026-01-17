السبت 17 يناير 2026
ثقافة وفنون

ابنة الفنان أحمد راتب ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" الاثنين المقبل

عمرو الليثي مع ابنة
عمرو الليثي مع ابنة الفنان أحمد راتب
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس لمياء احمد راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على قناة الحياة.

حلقة لمياء أحمد راتب في “واحد من الناس”   

وتكشف لمياء خلال الحلقة عن أسرار وذكريات عن أحمد راتب تذاع لأول مرة، كما تتحدث عن حزنها لتجاهل المهرجان الفنية والسينمائية تكريم اسم والدها الراحل.

كما تكشف أيضا عن إصابتها بمتلازمة الصدمات النفسية والتي أصيبت بها بعد رحيل والدها، وأنها تجلس أربع ساعات في حالة تيبس للعضلات.

كما تتطرق خلال الحلقة إلى وصيته لها قبل رحيله والقصيدة التي كتبتها في رثائه، وتوجه رسالة إلى والدها الراحل تكشف عن مدى تأثرها برحيله.

ضيوف آخرون في الحلقة المقبلة من واحد من الناس

وفي نفس الحلقة يكشف الإعلامي عمرو الليثي في فقرة أخرى من برنامجه عن جريمة بشعة بطلها أب تجرد من كل مشاعر الإنسانية والأبوة والرحمة بعد ما ارتكب جريمة قتل ضد أقرب الناس إليه وهي “ابنته”.

