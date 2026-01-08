تعرف على ضيوف عمرو الليثي في الحلقة المقبلة لـ "واحد من الناس"

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في الحلقة المقبلة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة المخرج عصام السيد، أحد أعمدة المسرح المصرى والعربى وابنه أحمد الذي نجح في تحقيق التواصل الفنى مع الجمهور بموهبته اللافتة للأنظار.

تفاصيل الحلقة المقبلة من برنامج واحد من الناس

ومن المقرر عرض الحلقة في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل على قناة الحياة، وسوف يتحدث المخرج عصام السيد خلال اللقاء عن بدايته الفنية وأول مسرحية أخرجها وأسرار عشقه للمسرح القومي وعلاقته بنخبة من النجوم ومنهم محمود ياسين ولينين الرملي وسميحة أيوب وعلي الحجار ودوره في اكتشاف عدد من النجوم، كما سيتحدث كذلك عن الشخصية التي أثرت فيه.

كما يكشف عن رأيه في تجربة مسرح مصر ولماذا لم يمثل أو يفكر في خوض تجربة الإخراج الدرامي، فضلا عن حديثه عن حياته الخاصة وأسرته.

أما ابنه الفنان الشاب أحمد أحمد عصام السيد فيكشف أسرارا عن بدايته الفنيه وتجربته في عالم الاستاند أب كوميدي وأول عمل يشارك به وتجربته الناجحة في فيلم سيكو سيكو وأيضًا الشاطر ومسلسل عايشة الدور.

ويكشف أحمد خلال اللقاء عن خوضه تجربة الإخراج والكتابة قبل اتجاه للتمثيل، كما سيتحدث عن أقرب الأفلام القصيرة التي أخرجها إلى قلبه وعما إن كان يتمني مشاركة والدته الفنانة حنان منصور في عمل فني. كما يتحدث عن زواجه من الفنانة سلمى ماهر وآخر أعماله التي قام بتقديمها للجمهور وفي مقدمتها مسلسل كتالوج.

