أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، اليوم السبت، نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم السبت الموافق 17 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الـ 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ضد نيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير، فيما خسر المنتخب النيجيري مباراة نصف النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح.

منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

التوأم باق مع منتخب مصر لكأس العالم

فيما، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، حقيقة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية المغربية، عن اتجاه داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، لفسخ التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وإنهاء علاقتهما بمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على خلفية ما بدر منهما من تجاوزات بحق أحد الصحفيين المغاربة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا، والذي عقد ظهر اليوم بمدينة الدار البيضاء.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة، أنّه لا صحة لما نشرته بعض المواقع المغربية عن نية مجلس إدارة اتحاد الكرة إقالة التوأم بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، مشددًا على أن مجلس اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، ثقته الكاملة في الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وأنّهما باقيان في قيادة منتخب مصر في كأس العالم القادمة 2026.

