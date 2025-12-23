مش وقت إحباط، تعليق علاء مبارك على فوز منتخب مصر أمام زيمبابوي يثير الجدل

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
مباراة مصر وزيمبابوي، أثار تعليق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على فوز منتخب مصر في مباراته أمام منتخب زيمبابوي، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي عبر فيه علاء عن سعادته بفوز المنتخب المصري، وتمنياته بحصول مصر على اللقب الثامن، عبر بعض النشطاء عن سخطهم وعدم رضائهم عن أداء المنتخب.

مباراة منتخب مصر على زيمبابوي تثير الجدل

في البداية علق علاء مبارك، في تغريدة عبر منصة "أكس"، عن سعادته لفوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فقال: " مبروك فوز منتخبنا الوطنى، واللقب الثامن إن شاء الله"

في المقابل، واجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليق علاء مبارك بالرفض وانتقاد أداء منتخب مصر، حيث علق البلوجر أبو وليد على تغريدة علاء مبارك قائلًا: "يا راجل انت بتحلم!!! دي أضعف فرقة في المجموعة فضلت فايزة علينا حتى الدقيقة ستين!! نفسنا والله بس صعب".

ليرد علاء مبارك قائلًا: "صباح الفل على حضرتك، نقول إن شاء الله".

أما البلوجر الملقب بـ الملكي الأبيض فوجه حديثه لعلاء مبارك قائلًا: "مش للدرجة دي دا مكسب ذي خلع ضرس".

وعلق علاء مبارك فقال: "كده أفضل وإن شاء الله المستوى يزيد مع كل مباراة، ده مش وقت إحباط ده وقت نشجع ونقف مع المنتخب".  

وردت البلوجر شيماء اللبان قائلة: "فوزنا بالعافية بس هدف محمد صلاح فى الدقيقة الواحد وتسعين عالمى ياريت الكابتن حسام حسن يتدارك الأخطاء اللى حصلت النهاردة".

وقال البلوجر سامي سالم سليمان: "صراحة منتخب بأداء هذيل يخوف وميطمنش، بحاجة لمراجعة سريعة وفورية وإعادة تشكيل المنتخب".

فوز مصر على زيمبابوي في بطولة الأمم الإفريقية

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

مباراة مصر وزيمبابوي، فيتو

وأقيمت مباراة مصر وزيمبابوي، أمس الاثنين، على أرض ملعب "أدرار" المغربي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب.

مباراة مصر وزيمبابوي علاء مبارك منتخب مصر أداء منتخب مصر هدف محمد صلاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

