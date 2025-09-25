حفظ التحقيقات في مصرع عاطل بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة بالحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بحفظ التحقيقات في واقعة مصرع عاطل بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة بمنطقة الحوامدية في الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع عاطل بسبب جرعة مخدرات زائدة

وكان مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدى أبو شميلة تلقى إخطارًا من رئيس قطاع الجنوب العميد محمد الصغير يفيد فيه مصرع عاطل إثر جرعة مخدرات زائدة.

وانتقل العقيد محمد داود مفتش مباحث الحوامدية والمقدم محمد حربي رئيس مباحث الحوامدية والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع عاطل (40 سنة) بجرعة مخدرات زائدة "هيروين " ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي صرحت بدفن الجثة، واستدعاء أهله لسماع أقوالهم في الحادث.

