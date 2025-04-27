الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

جثة، فيتو
جثة، فيتو

استمعت النيابة العامة إلى أقوال العاملين داخل فندق، بالقاهرة، عثر بإحدى الغرف على جثة شخص عربي. 

وقال العاملون إنهم كانوا يرون شخصين يترددان على النزيل قبل وفاته بشكل مستمر، وفي يوم الواقعة اختفى، ولم يخرج من الغرفة فطرقوا الباب عليه كثيرا، دون رد منه، فاضطروا لفتحها بالمفتاح الرئيسي الذي معهم، فوجدوه متوفى وبجانبه حقن ومواد مخدرة.

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة

وكشفت التحقيقات أن المتوفى لقي مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وأضافت التحريات أن المتوفى كان يتردد عليه أصدقاء ويظلون معه لساعات متاخرة من الليل، كما كان يسهر بشكل دائم.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل فندق بمحافظة القاهرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبالكشف عليه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية غير علامات لحقن بالذراعين والرقبة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة ادارة شرطة النجدة شرطة النجدة

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