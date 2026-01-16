انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين تحت إشراف قضائي كامل غدا

18 حجم الخط

تنطلق، غدًا السبت، المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

استعدادات المحامين لانتخابات الفرعيات

وتُجرى الانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

نقابات المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية نقابات: «الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية»، على أن تُستكمل انتخابات المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين.

ضوابط العملية الانتخابية

وفيما يتعلق بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، شددت النقابة العامة للمحامين على حظر الدعاية الانتخابية بشكل كامل داخل مقار اللجان أو في محيطها، ومنع تواجد المرشحين داخل لجان الاقتراع، حفاظًا على حيادية المكان وضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله دون أي تأثير أو ضغوط.

وأكدت الضوابط كذلك منع استخدام أي وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة المحامين، مع التشديد على الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان القضائية، باعتبارهم الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية داخل اللجان، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

ونصّت القواعد على ضرورة التحقق من شخصية كل ناخب قبل الإدلاء بصوته، من خلال كارنيه عضوية النقابة ساري، إلى جانب مستند رسمي لإثبات الشخصية، مع الالتزام بالتصويت السري داخل ستائر مخصصة، وتسليم أوراق الاقتراع الخاصة بكل منصب على حدة، ووضعها في الصناديق المقررة لذلك.

كما نظّمت الضوابط حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان، بما يسمح لهم بمتابعة إجراءات التصويت والفرز، دون التدخل في سير العملية، مع إثبات أي ملاحظات أو اعتراضات في المحاضر الرسمية، بما يعزز من مبدأ الشفافية ويكفل حقوق جميع الأطراف.

وتبدأ عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة داخل اللجان الفرعية، بحضور القضاة المشرفين ووكلاء المرشحين، حيث يتم فرز الأصوات علنًا، واستبعاد الأصوات الباطلة وفقًا للقواعد القانونية، وتحرير محاضر رسمية بالنتائج، تمهيدًا لتجميعها على مستوى كل نقابة فرعية ورفعها إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه المرحلة من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في إطار حرص النقابة العامة على تنظيم عملية انتخابية منضبطة تعكس مكانة مهنة المحاماة، وتؤكد التزام النقابة بتعزيز المشاركة النقابية وترسيخ مبادئ النزاهة والديمقراطية، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل الانتخابات في أجواء قانونية تضمن التعبير الحقيقي عن إرادة جموع المحامين.

