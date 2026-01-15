المحامين: ضوابط إجرائية لحماية أموال الأعضاء بالنقابات الفرعية

18 حجم الخط

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا إيضاحيًا بشأن انتخابات النقابات الفرعية.

وقال: "حرصا من النقابة العامة على أن تجرى العمليه الانتخابية بكافة مراحلها ولا سيما إجراء الاقتراع وفرز الصناديق، الذي تقرر أن يكون تحت إشراف قضائي كامل، وفي إطار من الشفافية الكاملة والضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين".

وأضاف:" قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بأن يقوم ممثل الهيئة القضائية المشرفة على كل لجنة فرعية عقب الانتهاء من فرز الأصوات بتحرير محضر الفرز، وتسليم صورة من نتيجة الصندوق إلى الممثل القانوني لكل مرشح حاضر"..

وتابع:" كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم صورة من نتائج اللجان الفرعية إلى الممثلين القانونيين للمرشحين بما يحقق العلانية والاطمئنان التام إلى سلامة الإجراءات؛ أما إعلان القرار النهائي بفوز المرشحين الفائزين فيعد من الاختصاص الأصيل لمجلس النقابة عملا بقانون المحاماة واللائحة الداخلية لنقابة". وقال:" في ضوء ما تتلقاه من نتائج مجمعة وردت من اللجان الفرعية باعتبار النقابة العامة الجهة المختصة قانونا بحسب الأصل بالقيام بكافة إجراءات العملية الانتخابية، وأخصها في هذا الصدد إعلان النتائج الرسمية".

وأكد أن هذا التنظيم، يأتي صونًا لأموال النقابات الفرعية وحماية لها حماية كاملة ودرءًا لأي تلاعب أو تصرف غير منضبط، وضمانًا لصحة وسلامة إجراءات تسليم وتسلم النقابات الفرعية ماليًا وإداريَا ودفتريًا من المجالس المنتهية ولايتها إلى المجالس الجديدة وفق ضوابط دقيقة ومحددة، بما يثبت المراكز القانونية ويرتب المسؤوليات ترتيبا قاطعًا لا لبس فيه بين المجلس السابق والمجلس اللاحق، ويحمل كل طرف تبعة ما آل إليه من أعمال وتصرفات خلال ولايته على نحو يحافظ على أموال النقابات ويكفل المشروعية القانونية الكاملة، ويحول دون أي منازعات لاحقا، ويضمن استقرار الأوضاع النقابية وانتظام العمل بها.

